Из-за сильных дождей в Японии эвакуировали 130 тысяч человек

В японской префектуре Исикава на западе острова Хонсю жители семи городов и поселков должны покинуть свои дома. Основной удар стихии пришелся на города Вадзима и Судзу.

Из берегов вышли сразу 16 рек.

Власти призывают граждан не игнорировать предупреждения и с осторожностью относиться к угрозе наводнений и оползней на фоне масштабных ливней в стране.

More than 130,000 people evacuated in #Japan because of heavy rains

A state of emergency has been declared in Japan’s Ishikawa prefecture due to heavy rains, with 12 rivers in the area having already overflowed their banks pic.twitter.com/PFEskfXigX