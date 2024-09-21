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В Саудовской Аравии произошло масштабное наводнение

Наводнение, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 08:55 Фото: pixabay
20 сентября в городе Таиф началось масштабное наводнение, сообщает Zakon.kz.

В городе Таиф проживает 700 тыс. человек. Сокрушительное наводнение началось после сильного града и ливней.

За несколько дней улицы города стали походить на бурлящие реки. Дожди в стране начались еще в начале сентября и продолжаются до сих пор, разрушая все вокруг. Теперь под ударом город Таиф. Хотя критическая ситуация в городе началась еще 15 сентября, но сейчас потоки воды уже вышли из-под контроля.

Также 20 сентября около тысячи человек эвакуировали на севере Италии из-за смертоносных наводнений.

Алия Абди
Погода Саудовская Аравия 2024 год Наводнения Вода Дожди
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