В Саудовской Аравии произошло масштабное наводнение

20 сентября в городе Таиф началось масштабное наводнение, сообщает Zakon.kz.

В городе Таиф проживает 700 тыс. человек. Сокрушительное наводнение началось после сильного града и ливней.

СаудовскаяАравия В 700-тысячном городе Таиф после сильного града и ливней началось масштабное наводнение. pic.twitter.com/XD5s1W5W0Y — Maksud (@MaksudPash15485) September 20, 2024

За несколько дней улицы города стали походить на бурлящие реки. Дожди в стране начались еще в начале сентября и продолжаются до сих пор, разрушая все вокруг. Теперь под ударом город Таиф. Хотя критическая ситуация в городе началась еще 15 сентября, но сейчас потоки воды уже вышли из-под контроля.

🔴 Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde meydana gelen sel felaketinden görüntüler. pic.twitter.com/Vl1UzTzpCp — Conflict (@ConflictTR) August 15, 2024

Также 20 сентября около тысячи человек эвакуировали на севере Италии из-за смертоносных наводнений.