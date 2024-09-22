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Егор Крид оказался в инвалидном кресле

певец, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 19:10 Фото: Instagram/egorkreed
Российский певец Егор Крид рассказал во время прямой трансляции на платформе Twitch, что травмировал ногу на съемочной площадке, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что снимается в фильме с большим количеством травмоопасных сцен, но пострадал уже после съемок. Как выяснилось, артист сильно ударился во время выхода из трейлера.

"Я выхожу из трейлера и очень, очень сильно, со всей дури бьюсь правым коленом. Просто расшибаю колено. Встаю на две ноги и понимаю, что у меня правая нога не держит опору", – рассказал исполнитель.

Также Крид поделился, что серьезной травмы не получил. Рентген не показал перелома – певцу диагностировали сильный ушиб. По словам певца, в ближайшее время он планирует выступать в бандаже и лечиться мазями.

Кроме того, в stories Instagram артист поблагодарил врачей, которые работают круглосуточно.

певец, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 19:10

Фото: Instagram/egorkreed

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