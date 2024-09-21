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Баян Алагузова закатила грандиозную вечеринку в честь 55-летия мужа

Баян Алагузова закатила грандиозную вечеринку в честь 55-летия мужа, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 17:49 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известная казахстанская бизнесвумен и продюсер Баян Алагузова 21 сентября 2024 года поделилась видео с грандиозной вечеринки, организованной накануне в честь 55-летия супруга Турсена, сообщает Zakon.kz.

Судя по ролику, на торжество пригласили не одну звезду казахстанского шоу-бизнеса, в числе которых Raim и Ерке Есмахан, Динара Сатжан, Дильназ Ахмадиева и другие. Со сцены гостей развлекали популярная группа "Ирина Кайратовна" и хор отца именинника – Турума Алагузова.

"Макси муж! Макси папа! Макси сын! Макси шеф! Макси мужчина! С днем рождения", – написала Баян Алагузова под публикацией в Instagram.

Некоторые комментаторы отметили, что продюсер похожа на невесту, благодаря платью, которое она выбрала для вечера. Другие поздравили именинника с днем рождения и пожелали супругам счастья:

  • "Счастья вам желаю!! С юбилеем вашего мужа!"
  • "Классно, платье как у невесты. С днем рождения".
  • "Все на высшем уровне! Ваш супруг – интеллигентный человек".
  • "Баян Максатовна, вы на этом мероприятии выглядите прям как невеста, отличный образ! Все со вкусом и подарок для мужа просто супер (брошка)! А торт вообще шедевр!... Даже жалко такую красоту резать".

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17 сентября 2024 года Баян Алагузова опубликовала видео с поздравлением своего супруга с 55-летием, и удивила его дорогим подарком – брошью, изготовленной казахстанским ювелиром.

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