Баян Алагузова закатила грандиозную вечеринку в честь 55-летия мужа
Судя по ролику, на торжество пригласили не одну звезду казахстанского шоу-бизнеса, в числе которых Raim и Ерке Есмахан, Динара Сатжан, Дильназ Ахмадиева и другие. Со сцены гостей развлекали популярная группа "Ирина Кайратовна" и хор отца именинника – Турума Алагузова.
"Макси муж! Макси папа! Макси сын! Макси шеф! Макси мужчина! С днем рождения", – написала Баян Алагузова под публикацией в Instagram.
Некоторые комментаторы отметили, что продюсер похожа на невесту, благодаря платью, которое она выбрала для вечера. Другие поздравили именинника с днем рождения и пожелали супругам счастья:
- "Счастья вам желаю!! С юбилеем вашего мужа!"
- "Классно, платье как у невесты. С днем рождения".
- "Все на высшем уровне! Ваш супруг – интеллигентный человек".
- "Баян Максатовна, вы на этом мероприятии выглядите прям как невеста, отличный образ! Все со вкусом и подарок для мужа просто супер (брошка)! А торт вообще шедевр!... Даже жалко такую красоту резать".
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17 сентября 2024 года Баян Алагузова опубликовала видео с поздравлением своего супруга с 55-летием, и удивила его дорогим подарком – брошью, изготовленной казахстанским ювелиром.