Третий взрыв за неделю произошел в Германии

По информации портала T-Online, утром 22 сентября взрывное устройство сдетонировало перед частным домом в Вахтберг-Адендорфе, расположенном примерно в 15 км к югу от Бонна. При этом была повреждена дверь дома, других повреждений и пострадавших нет.

Иностранные СМИ пишут, что полиция использовала вертолет для того, чтобы обследовать местность рядом с домом, но не смогла выйти на след подозреваемых. 11 сентября перед этим же частным домом взорвали петарду.

До этого на неделе в Кельне произошли два взрыва. 16 сентября взрывное устройство сдетонировало у ночного клуба Vanity Club Cologne, а спустя два дня – у магазина одежды в центре города.

Журналисты связывают инциденты с контрабандой наркотиков марокканских группировок, действующих в Нидерландах: такие подрывы – их характерный метод устрашения.

