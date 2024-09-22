50 человек погибли при взрыве в шахте Ирана
Фото: Х/Isna
Число людей, погибших в результате взрыва в угольной шахте в городе Тебес на северо-востоке Ирана, увеличилось до 50. Еще по меньшей мере 20 – пострадали, сообщает Zakon.kz.
Такие данные приводит иранское агентство Tasnim. По его сведениям, взрыв произошел из-за выброса метана в одном из туннелей. В этот момент в блоках B и C шахты находились 69 человек.
"Тела 20 горняков были извлечены из блока B, все 30 человек, работавших в блоке C, погибли. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь", – пишет агентство.
Ранее сообщалось о 30 погибших и 17 пострадавших. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил провести расследование причин произошедшего и привлечь виновных к ответственности.
14 сентября 2024 года Иран заявил об успешном запуске нового космического спутника. Власти страны пояснили, что спутник запустили с помощью ракеты, которая, вероятно, может способствовать программе создания баллистических ракет.
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