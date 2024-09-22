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Предполагаемая мать детей Павла Дурова сделала очередное заявление о жизни бизнесмена

предполагаемая мать троих детей Павла Дурова потеряла связь с братом предпринимателя, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 01:58 Фото: Instagram/missbolgar
Предполагаемая мать троих детей Павла Дурова 43-летняя Ирина Болгар пожаловалась, что потеряла связь с братом предпринимателя Николаем, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она опубликовала, где сидит за столом с дочерью и братьями Дуровыми. В подписи Болгар уточнила, что снимок сделан в отеле на Сардинии. Она рассказала, что связи с Павлом Дуровым не было и до сих пор не хватает.

"Николай перестал мне отвечать, несмотря на то, что у нас много лет были очень теплые семейные отношения", – заявила она.

Болгар добавила, что лишилась финансовой поддержки от основателя Telegram и не может продлить документы детям на пребывание в Европе.

"У меня наступил настоящий кризис, как у мамы троих детей, оставшихся без финансовой поддержки, без возможности продлить документы детям, без возможности отстаивать свои права в европейских судах из-за отсутствия возможности продлить документы детям на пребывание в Европе. Мне сообщили, что финансовая поддержка никогда не возобновится, если я откажусь переезжать в ОАЭ. После этого личный контакт был заблокирован, и я не смог связаться с отцом детей даже в случае чрезвычайной ситуации. Поняла, что могу рассчитывать только на себя, содержать детей на свои доходы и личные сбережения, пока не появится возможность отстаивать свои права и права своих детей в суде. Связи с отцом детей не было. И его до сих пор не хватает", – рассказала Болгар.

Также она посетовала, что Павел Дуров продолжает комфортно жить и обеспечивать шикарный "образ жизни своим подругам".

Ранее Ирина Болгар рассказала историю отношений с Павлом Дуровым. Развернутые посты один за другим женщина публикует на своей странице в социальной сети. В одном из постов она назвала Telegram "совместно нажитым имуществом".

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