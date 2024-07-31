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Предполагаемая мать троих детей Павла Дурова рассказала историю их отношений

Павел Дуров, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 06:30 Фото: Instagram/missbolgar
Предполагаемая мать троих детей Павла Дурова 43-летняя Ирина Болгар рассказала об истории их отношений, сообщает Zakon.kz.

Развернутые посты один за другим женщина публикует на своей странице в Instagram. Со слов женщины с основателем популярной соцсети они познакомились в 2012 году. Судя по ее откровениям, уже менее чем через год она и Павел начали жить вместе "полноценной семьей". Однако в 2018 году Болгар была вынуждена переехать в Европу. Поехать вместе с избранником в ОАЭ не получилось из-за местных законов.

"На тот момент, согласно законам ОАЭ, куда только что переехал Павел, отсутствовала возможность легализации детей, рожденных вне официального брака, и получения права на проживание на территории ОАЭ. По этой причине мы с детьми не смогли продолжить совместное проживание в одной стране с Павлом", – объяснилась Ирина.

Она также подчеркнула, что все эти годы они с Дуровым поддерживали "семейные отношения" и оставались парой. С ее слов, он навещал детей вместе со своей мамой и братом, а сама Болгар вместе с тремя наследниками часто бывала в ОАЭ, где уже много лет живет миллиардер.

Павел Дуров, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 06:30

Фото: Instagram/missbolgar

Объясняя, почему именно сейчас женщина решила раскрыть великую тайну и заговорить об отношениях с Дуровым, она сослалась на детей. По ее словам, они начали задавать много вопросов и ей пришлось выйти в инфополе.

"Я не афишировала информацию о нашей семье, так как не желала повышенного внимания к себе и детям со стороны общественности. По той же причине я не вела социальные сети. Сейчас, когда дети подросли и начали задавать вопросы, почему о них нет информации в интернете в отличие от двух старших детей их отца, я приняла решение вынести эту информацию в свет".Ирина Болгар

30 июля Павел Дуров шокировал общественность информацией о наличии у него свыше 100 биологических детей в 12 странах мира.

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