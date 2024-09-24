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В Сети обсуждают видео разрушения легендарного стадиона в Малайзии

снос стадиона в Малайзии обсуждают в Сети, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 22:30 Фото: скриншот видео
В Малайзии подорвали легендарный для страны стадион "Шах Алам", рассчитанный на 80 тыс. зрителей, сообщает Zakon.kz.

Арену построили в 1990-х. Долгое время за ней плохо следили и в 2020 году признали аварийной.

Как пишет New Straits Times, 13 сентября при помощи динамита стадион разрушили, чтобы на месте построить новый комплекс "Сукан Шах-Алам", который планируют завершить к 2026 году.

Видео сноса строения разлетелось в социальных сетях и впечатлило пользователей разных стран.

Ранее сообщалось, что алкогольный фонтан снесли в Грузии.

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