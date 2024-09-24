В Сети обсуждают видео разрушения легендарного стадиона в Малайзии

В Малайзии подорвали легендарный для страны стадион "Шах Алам", рассчитанный на 80 тыс. зрителей, сообщает Zakon.kz.

Арену построили в 1990-х. Долгое время за ней плохо следили и в 2020 году признали аварийной.

Как пишет New Straits Times, 13 сентября при помощи динамита стадион разрушили, чтобы на месте построить новый комплекс "Сукан Шах-Алам", который планируют завершить к 2026 году.

Видео сноса строения разлетелось в социальных сетях и впечатлило пользователей разных стран.

Akhirnya menyembah bumi dah Stadium Shah Alam.. pic.twitter.com/9W6tPqKrYz — #UpdateInfo🇲🇾🌍 (@update11111) September 13, 2024

Ранее сообщалось, что алкогольный фонтан снесли в Грузии.