Глава государства посетил новый Центральный стадион в Кызылорде

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил новый футбольный стадион в Кызылорде, рассчитанный на 11 тысяч зрителей, сообщает Zakon.kz.

Строительство стадиона завершилось в октябре 2025 года. Новый спортивный комплекс соответствует IV категории по классификации УЕФА.



Главе государства сообщили, что на арене предполагается проводить как международные соревнования, так и культурные мероприятия.

В спортивном комплексе предусмотрены залы для бокса, борьбы, спортивной гимнастики, тяжелой атлетики и других видов спорта.

Во время посещения президент пообщался с игроками футбольного клуба "Қайсар".

"Қайсар" – один из первых клубов в нашей стране, перешедших в частную собственность. В будущем планируется построить футбольную академию. Считаю, что у клуба очень хорошее будущее. Желаю всем вам успехов", – пожелал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение мероприятия президент оставил автограф на футбольном мяче.

Вместе с тем, глава государства посетил историко-краеведческий музей Кызылординской области.

Фото: akorda.kz

Президент ознакомился с историко-культурным наследием региона, осмотрел залы, посвященные археологии, этнографии, прошлому и современной жизни Казахстана.



Здание музея было построено летом нынешнего года. Для посетителей открыты 12 тематических залов. В настоящее время музейный фонд насчитывает около 70 тысяч экспонатов.

