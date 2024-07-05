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В Сети завирусилось видео с полицейским, укрывшим зрителя на стадионе от дождя

В Сети завирусилось видео с полицейским, укрывшим зрителя на стадионе от дождя, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 01:15 Фото: pixabay
Видео с полицейским, укрывшим зрителя футбольного матча от дождя, завирусилось в Сети, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 5 июля в МВД РК, в Семее на стадионе "Спартак" один из болельщиков запечатлел на видео трогательный момент, как полицейский во время ливня укрыл мужчину в инвалидном кресле от дождя навесом, который придерживал рукой.


"Героем ролика оказался боец спецподразделения СОБР, стоящий на охране общественного порядка во время футбольного матча. Он отметил, что приятно осознавать, что сделал доброе дело и принес пользу человеку", – отмечается в сообщении ведомства.

2 июля другой полицейский из Усть-Каменогорска восхитил Казнет. В социальных сетях появилось видео с полицейским, который под проливным дождем регулирует движение на улицах города.

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