Из-за наводнения на крыше больницы в Теннесси застряли люди

В штате Теннесси во время наводнения на крыше медицинского учреждения застряли люди, сообщает Zakon.kz.

54 человека, включая сотрудников и пациентов больницы в округе Юникой, застряли на крыше во время сильного наводнения в американском штате Теннесси. Об этом передает телеканал CBS.

Фото: Х/PlayByClay

По словам представителей медицинского учреждения, к вечеру 27 сентября всех находившихся на крыше благополучно эвакуировали. В операции по спасению участвовали:

подразделения полиции штата Вирджиния;

Нацгвардия Теннесси;

авиационные экипажи из города Абингдон.

WATCH: Terrifying video captures helicopter crews frantically hoisting patients from the roof of a rural Tennessee hospital, where dozens were helplessly trapped as the remnants of Helene wreak havoc on the Southeast. pic.twitter.com/AFlF5sAHwX — 🚨 Ashley 🚨🗣️📢 PATRIOT FOR 🇺🇸 FREEDOM (@AshleyWeis4) September 28, 2024

В этот же день из-за урагана "Хелен" на юго-востоке США погибли 43 человека.