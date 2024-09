Из-за наводнения на крыше больницы в Теннесси застряли люди

54 человека, включая сотрудников и пациентов больницы в округе Юникой, застряли на крыше во время сильного наводнения в американском штате Теннесси. Об этом передает телеканал CBS.

По словам представителей медицинского учреждения, к вечеру 27 сентября всех находившихся на крыше благополучно эвакуировали. В операции по спасению участвовали:

WATCH: Terrifying video captures helicopter crews frantically hoisting patients from the roof of a rural Tennessee hospital, where dozens were helplessly trapped as the remnants of Helene wreak havoc on the Southeast. pic.twitter.com/AFlF5sAHwX