Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Из-за наводнения на крыше больницы в Теннесси застряли люди

Теннесси, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 04:00 Фото: X/PlayByClay
В штате Теннесси во время наводнения на крыше медицинского учреждения застряли люди, сообщает Zakon.kz.

54 человека, включая сотрудников и пациентов больницы в округе Юникой, застряли на крыше во время сильного наводнения в американском штате Теннесси. Об этом передает телеканал CBS.

Теннесси, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 04:00

Фото: Х/PlayByClay

По словам представителей медицинского учреждения, к вечеру 27 сентября всех находившихся на крыше благополучно эвакуировали. В операции по спасению участвовали:

  • подразделения полиции штата Вирджиния;
  • Нацгвардия Теннесси;
  • авиационные экипажи из города Абингдон.

В этот же день из-за урагана "Хелен" на юго-востоке США погибли 43 человека.

Алия Абди
США 2024 год Спасатели Медицина Наводнения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Баян Алагузова показала свою младшую дочь Алму
Баян Алагузова показала свою младшую дочь Алму
В Румынии признали новую породу кошек
В Румынии обнаружили новую породу кошек
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
Гороскоп на сегодня
Коридор затмений: что можно и что нельзя делать до 2 октября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: