Из-за наводнения на крыше больницы в Теннесси застряли люди
Фото: X/PlayByClay
В штате Теннесси во время наводнения на крыше медицинского учреждения застряли люди, сообщает Zakon.kz.
54 человека, включая сотрудников и пациентов больницы в округе Юникой, застряли на крыше во время сильного наводнения в американском штате Теннесси. Об этом передает телеканал CBS.
Фото: Х/PlayByClay
По словам представителей медицинского учреждения, к вечеру 27 сентября всех находившихся на крыше благополучно эвакуировали. В операции по спасению участвовали:
- подразделения полиции штата Вирджиния;
- Нацгвардия Теннесси;
- авиационные экипажи из города Абингдон.
WATCH: Terrifying video captures helicopter crews frantically hoisting patients from the roof of a rural Tennessee hospital, where dozens were helplessly trapped as the remnants of Helene wreak havoc on the Southeast. pic.twitter.com/AFlF5sAHwX— 🚨 Ashley 🚨🗣️📢 PATRIOT FOR 🇺🇸 FREEDOM (@AshleyWeis4) September 28, 2024
В этот же день из-за урагана "Хелен" на юго-востоке США погибли 43 человека.
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