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Более 40 человек погибли из-за урагана "Хелен" в США

Хелен, ураган, Флорида, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 10:44 Фото: pixabay
Из-за урагана "Хелен" на юго-востоке США погибли 43 человека. Шторм сначала обрушился на Флориду, затем сместился севернее, в Джорджию, а также в Северную и Южную Каролину, сообщает Zakon.kz.

Ураган обрушился на Флориду вечером накануне, 26 сентября. Ему присвоена четвертая из пяти возможных категорий – скорость ветра может достигать 209-251 км/ч, сообщает РБК.

В большинстве округов американского штата Флорида после урагана "Хелен" объявили режим чрезвычайного положения, без света остались более миллиона потребителей. Кроме того, без света остались 683 тыс. человек в Джорджии и 242 тыс. в Южной Каролине.

В руководстве Национального центра ураганов предупредили, что при ветре такой силы энергетическая инфраструктура может быть повреждена на недели или даже месяцы.

Президент США Джо Байден призвал жителей выполнять требования местных властей и следить за объявлениями.

Руководство департамента шерифа в округе Тейлор во Флориде попросило жителей, отказавшихся от эвакуации, написать свои имена и даты рождения маркером на руках, чтобы в случае их гибели смогли опознать.

Ранее сообщалось, что президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о том, что пять человек погибли в штате Герреро из-за последствий урагана "Джон", который 23 сентября обрушился на Тихоокеанское побережье страны.

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