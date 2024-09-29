Таких осадков не было полвека: 112 человек погибли в Непале после сильнейших дождей

112 человек погибли и еще около 70 числятся пропавшими без вести из-за ливней, которые обрушились 28 сентября 2024 года на Катманду и прилегающие районы, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Hindustan Times, в столице Непала за последние сутки зафиксировали самое большое количество осадков с 1970 года, что привело к затоплениям низинных районов и наводнениям.

По информации Метеоцентра гималайского государства, в Катманду выпало в среднем 240 мм осадков, в некоторых регионах зафиксировано 322 мм.

"Число погибших, вероятно, увеличится по мере продолжения спасательных операций. По состоянию на утро 29 сентября спасательные бригады перевезли в безопасные места около 3,3 тыс. человек. В спасательных операциях задействованы вертолеты, спасательные плоты и моторные лодки", – рассказал журналистам представитель полиции Дэн Бахадур Карки.

September 27

Kathmandu



Floods and landslides in Nepal continue to claim lives, with 66 deaths and dozens missing reported so far. Heavy rains have caused catastrophic effects in the Kathmandu Valley and other parts of the country, destroying roads and interrupting air travel. pic.twitter.com/HRbVuukc3c — Vikky ger (@diar_esthetic) September 29, 2024

Ранее стало известно, что ущерб от последствий тайфуна "Яги", который в сентябре 2024 года накрыл север Вьетнама, оценивается в 81,5 трлн донгов, или 3,31 млрд долларов США.