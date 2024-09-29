Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Таких осадков не было полвека: 112 человек погибли в Непале после сильнейших дождей

Непал, дожди, наводнение, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 13:57 Фото: Х/nanana365media
112 человек погибли и еще около 70 числятся пропавшими без вести из-за ливней, которые обрушились 28 сентября 2024 года на Катманду и прилегающие районы, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Hindustan Times, в столице Непала за последние сутки зафиксировали самое большое количество осадков с 1970 года, что привело к затоплениям низинных районов и наводнениям.

По информации Метеоцентра гималайского государства, в Катманду выпало в среднем 240 мм осадков, в некоторых регионах зафиксировано 322 мм.

"Число погибших, вероятно, увеличится по мере продолжения спасательных операций. По состоянию на утро 29 сентября спасательные бригады перевезли в безопасные места около 3,3 тыс. человек. В спасательных операциях задействованы вертолеты, спасательные плоты и моторные лодки", – рассказал журналистам представитель полиции Дэн Бахадур Карки.

Ранее стало известно, что ущерб от последствий тайфуна "Яги", который в сентябре 2024 года накрыл север Вьетнама, оценивается в 81,5 трлн донгов, или 3,31 млрд долларов США.

Читайте также

пожар
Американец хотел кремировать собаку и сжег 7000 акров леса
Вьетнам
Ущерб от тайфуна "Яги" во Вьетнаме превысил 3,3 млрд долларов
Марк Цукерберг, миллиардеры
Марк Цукерберг стал в шесть раз богаче после запуска метавселенной
Андрей Дюсупов
Непал 2024 год Наводнения Дожди
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кому улыбнется удача в октябре: прогноз от известного астролога для всех знаков зодиака
Кому улыбнется удача в октябре: прогноз от известного астролога для всех знаков зодиака
Иногда хочется рыдать: Прокурор по делу Бишимбаева рассказала о работе в органах
Иногда хочется рыдать: прокурор по делу Бишимбаева высказалась о работе женщины в органах
В Румынии признали новую породу кошек
В Румынии обнаружили новую породу кошек
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: