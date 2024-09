Таких осадков не было полвека: 112 человек погибли в Непале после сильнейших дождей

По информации газеты Hindustan Times, в столице Непала за последние сутки зафиксировали самое большое количество осадков с 1970 года, что привело к затоплениям низинных районов и наводнениям.

По информации Метеоцентра гималайского государства, в Катманду выпало в среднем 240 мм осадков, в некоторых регионах зафиксировано 322 мм.

September 27

Kathmandu



Floods and landslides in Nepal continue to claim lives, with 66 deaths and dozens missing reported so far. Heavy rains have caused catastrophic effects in the Kathmandu Valley and other parts of the country, destroying roads and interrupting air travel. pic.twitter.com/HRbVuukc3c