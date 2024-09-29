Ущерб от тайфуна "Яги" во Вьетнаме превысил 3,3 млрд долларов

Ущерб от последствий тайфуна "Яги", который в сентябре 2024 года накрыл север Вьетнама, оценивается в 81,5 трлн донгов, или 3,31 млрд долларов США, сообщает Zakon.kz.

По словам министра сельского хозяйства страны Ле Минь Хоанвыше, это выше предыдущих оценок в два раза, пишет издание VnExpress.

"Потери только в сельском хозяйстве достигли более 30 800 млрд донгов, что составляет 38% от общего экономического ущерба", – уточнил он.

После прохождения тайфуна повреждены 281 900 домов, затоплены 112 000 зданий, также под водой оказались 284 400 га риса и 61 100 га посевов. Без электричества оставались более 6 млн потребителей, в том числе свыше 430 индустриальных парков и промышленных кластеров.

Планы реагирования на крупномасштабные стихийные бедствия по-прежнему ограничены и не соответствуют реальности, указал чиновник. По его словам, нет строгого выполнения рекомендаций по предотвращению штормов, что и приводит к ущербу для людей и имущества. Министр отметил и низкую устойчивость инфраструктуры, особенно домов, перед разрушительной силой ураганов и наводнений.

Ранее министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг сообщил, что ущерб от тайфуна "Яги" оценивается в 40 трлн донгов (1,6 млрд долларов США). Последствия стихийного бедствия приведут к снижению ВВП страны на 0,15% от прогнозируемого уровня, отмечал он.

Тайфун "Яги" накрыл Вьетнам 7 сентября 2024 года и привел к гибели и пропаже 344 человек. Наибольший ущерб понесли провинция Куангнинь, города Хайфон и Хайзыонг.