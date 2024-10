Двое неизвестных открыли огонь по прохожим в Израиле

Как передает Channel 12, стрельба произошла на Иерусалимской улице, в результате чего пострадали 10 человек. Сообщается о погибших.

По информации МИД Израиля, двое террористов, вооруженных автоматами, открывших огонь по мирным жителям, уничтожены.

The terrorists.



One of the scenes is next to a Synagogue.

At least 3 were sadly killed. https://t.co/ptS0PR1N6t pic.twitter.com/wcpi6ZIkzr