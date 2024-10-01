Двое неизвестных открыли огонь по прохожим в Израиле
Фото: pixabay
В Яффо, в старом городе, который объединен с Тель-Авивом, 1 октября произошла стрельба, полиция рассматривает инцидент как теракт, сообщает Zakon.kz.
Как передает Channel 12, стрельба произошла на Иерусалимской улице, в результате чего пострадали 10 человек. Сообщается о погибших.
По информации МИД Израиля, двое террористов, вооруженных автоматами, открывших огонь по мирным жителям, уничтожены.
The terrorists.— Israel News Feed (@IsraelHatzolah) October 1, 2024
One of the scenes is next to a Synagogue.
At least 3 were sadly killed. https://t.co/ptS0PR1N6t pic.twitter.com/wcpi6ZIkzr
Вместе с тем в армии Израиля сообщили, что некоторое время назад из Ирана были запущены ракеты в сторону страны.
Ранее сообщалось, что израильские ВВС 1 октября нанесли очередной удар по столице Ливана.
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