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Двое неизвестных открыли огонь по прохожим в Израиле

Двое неизвестных открыли огонь по прохожим в Израиле, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 21:37 Фото: pixabay
В Яффо, в старом городе, который объединен с Тель-Авивом, 1 октября произошла стрельба, полиция рассматривает инцидент как теракт, сообщает Zakon.kz.

Как передает Channel 12, стрельба произошла на Иерусалимской улице, в результате чего пострадали 10 человек. Сообщается о погибших.

По информации МИД Израиля, двое террористов, вооруженных автоматами, открывших огонь по мирным жителям, уничтожены.

Вместе с тем в армии Израиля сообщили, что некоторое время назад из Ирана были запущены ракеты в сторону страны.

Ранее сообщалось, что израильские ВВС 1 октября нанесли очередной удар по столице Ливана. 

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