Израильские ВВС снова нанесли точечный удар по Бейруту
Фото: pixabay
Израильские ВВС 1 октября нанесли очередной удар по столице Ливана, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в пресс-службе армии.
"Армия обороны Израиля провела прицельную атаку по Бейруту. Дополнительная информация будет предоставлена позже", – говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что армия Израиля официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
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