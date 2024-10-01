Израильские ВВС снова нанесли точечный удар по Бейруту

Израильские ВВС 1 октября нанесли очередной удар по столице Ливана, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе армии.

"Армия обороны Израиля провела прицельную атаку по Бейруту. Дополнительная информация будет предоставлена позже", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что армия Израиля официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.

