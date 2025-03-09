Мужчина открыл огонь у Белого дома в Вашингтоне
Фото: pixabay
В Вашингтоне возле Белого дома произошла стрельба, в ходе которой были задействованы сотрудники Секретной службы США, сообщает Zakon.kz.
Как пишет NBC News, инцидент произошел в ночь на 9 марта, когда полиция обратила внимание на мужчину, который, как полагали правоохранители, направлялся в столицу из Индианы и проявлял признаки суицидальных наклонностей.
Когда агенты Секретной службы подошли к мужчине, он достал оружие, после чего между ними произошла перестрелка. Подозреваемый был госпитализирован после инцидента.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Мужчина открыл стрельбу по людям в торговом центре в Московской области (Россия).
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript