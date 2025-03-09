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Мир

Мужчина открыл огонь у Белого дома в Вашингтоне

Белый дом, США, стрельба, Вашингтон , фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 19:11 Фото: pixabay
В Вашингтоне возле Белого дома произошла стрельба, в ходе которой были задействованы сотрудники Секретной службы США, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NBC News, инцидент произошел в ночь на 9 марта, когда полиция обратила внимание на мужчину, который, как полагали правоохранители, направлялся в столицу из Индианы и проявлял признаки суицидальных наклонностей.

Когда агенты Секретной службы подошли к мужчине, он достал оружие, после чего между ними произошла перестрелка. Подозреваемый был госпитализирован после инцидента. 

Ранее сообщалось о другом инциденте. Мужчина открыл стрельбу по людям в торговом центре в Московской области (Россия). 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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