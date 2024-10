Олени заполонили шотландскую деревню и начали устанавливать свои правила

По информации Daily Mail, олени появились там из-за туристов, которые их подкармливали. Теперь животные, привыкшие к постоянной еде, резко увеличили свою популяцию и не хотят уходить обратно в лес.

Люди жалуются, что олени могут повредить автомобили и сады, а когда жители пытаются прогнать их от своей собственности, животные становятся агрессивными. Кроме того, лесные гости переносят на себе клещей и другие опасные заболевания. Жители региона ищут срочное решение проблемы регулярных визитов растущего стада в деревню.

Местные власти предприняли попытки удержания оленей за специальными ограждениями, однако это не сработало. Впрочем, есть и те, кто считает, что животные не представляют опасности и делают деревне хорошую рекламу.

A friendly invasion of deer could trigger a major cull in the Highlands.



Lochinver is seeking an urgent solution to regular visits by a growing herd across the village. https://t.co/nX47kcCjps pic.twitter.com/IM8ZDtYmWQ