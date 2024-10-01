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Бродячие собаки стали причиной вспышки бешенства на курортах Бали

Бродячие собаки стали причиной вспышки бешенства на курортах Бали, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 02:15 Фото: pixabay
На Бали зафиксировано самое большое количество случаев бешенства в Индонезии. Большинство из них вызвано укусами собак, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, ВОЗ ставит перед собой цель к 2030 году положить конец гибели людей от бешенства, передаваемого собаками.

По данным местных властей, смерть четырехлетнего ребенка стала пятым случаем смерти от бешенства на Бали в этом году. Это подчеркивает сохраняющуюся проблему общественного здравоохранения на этом индонезийском курортном острове.

По словам официальных лиц, у ребенка наблюдались такие симптомы, как лихорадка, галлюцинации и гидрофобия (боязнь воды), которые указывают на наличие вируса бешенства.

Министерство здравоохранения провинции Бали сообщает, что в этом году более 39 тыс. человек были укушены животными, переносящими бешенство. Около 90% (36 тыс. из них укушены собаками).

Защитники животных утверждают, что страх перед бешенством часто заставляет владельцев собак бросать своих больных питомцев. Так вирус стремительно распространяется среди бродячих животных.

Ранее появилось необычное сообщение о том, что турецкие пастухи отказываются работать без приложения TikTok.

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