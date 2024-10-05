Шри-Ланке удалось выйти из состояния банкротства всего за два года

Бывший министр финансов Шри-Ланки Али Сабри заявил о том, что страна вышла из состояния банкротства, сообщает Zakon.kz.

В социальной сети X (бывшая Twitter) он опубликовал приказ министерства финансов, экономики, национальной политики, планирования и туризма страны.

"Сегодня Шри-Ланка официально завершила процесс реструктуризации долга, ознаменовав выход страны из банкротства. Невероятное достижение, учитывая, где мы были в апреле 2022 года. Будучи министром финансов в то время, я принял трудное решение одобрить выборочный мораторий на погашение внешнего долга, одно из самых сложных решений в моей карьере. Это был необходимый шаг к стабилизации экономики и направлению нас на путь восстановления", – написал Сабри.

По его словам, власти островного государства провели важнейшие экономические реформы, которые помогли стране восстановиться.

"Завершение процесса реструктуризации долга, охватывающего двусторонний, коммерческий и местный долг, открывает перспективы достижения приемлемого уровня задолженности. По оценкам, это позволит стране сэкономить около 17 млрд долларов и значительно облегчит финансовое положение", – заявил политик.

Отметим, что о банкротстве Шри-Ланка объявила в 2022 году.

Today, Sri Lanka has officially completed its debt restructuring process, marking the country’s exit from bankruptcy, an incredible achievement given where we were in April 2022. As the Finance Minister at the time, I made the difficult decision to approve the selective… — M U M Ali Sabry (@alisabrypc) October 4, 2024

Ранее сообщалось, что власти Шри-Ланки объявили о намерении отменить визовый режим с 35 странами, в список попал и Казахстан.