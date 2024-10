Шри-Ланке удалось выйти из состояния банкротства всего за два года

В социальной сети X (бывшая Twitter) он опубликовал приказ министерства финансов, экономики, национальной политики, планирования и туризма страны.

По его словам, власти островного государства провели важнейшие экономические реформы, которые помогли стране восстановиться.

Отметим, что о банкротстве Шри-Ланка объявила в 2022 году.

Today, Sri Lanka has officially completed its debt restructuring process, marking the country’s exit from bankruptcy, an incredible achievement given where we were in April 2022. As the Finance Minister at the time, I made the difficult decision to approve the selective…