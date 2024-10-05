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Шри-Ланке удалось выйти из состояния банкротства всего за два года

Шри-Ланка вышла из состояния банкротства, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 21:08 Фото: pixabay
Бывший министр финансов Шри-Ланки Али Сабри заявил о том, что страна вышла из состояния банкротства, сообщает Zakon.kz.

В социальной сети X (бывшая Twitter) он опубликовал приказ министерства финансов, экономики, национальной политики, планирования и туризма страны.

"Сегодня Шри-Ланка официально завершила процесс реструктуризации долга, ознаменовав выход страны из банкротства. Невероятное достижение, учитывая, где мы были в апреле 2022 года. Будучи министром финансов в то время, я принял трудное решение одобрить выборочный мораторий на погашение внешнего долга, одно из самых сложных решений в моей карьере. Это был необходимый шаг к стабилизации экономики и направлению нас на путь восстановления", – написал Сабри.

По его словам, власти островного государства провели важнейшие экономические реформы, которые помогли стране восстановиться.

"Завершение процесса реструктуризации долга, охватывающего двусторонний, коммерческий и местный долг, открывает перспективы достижения приемлемого уровня задолженности. По оценкам, это позволит стране сэкономить около 17 млрд долларов и значительно облегчит финансовое положение", – заявил политик.

Отметим, что о банкротстве Шри-Ланка объявила в 2022 году.

Ранее сообщалось, что власти Шри-Ланки объявили о намерении отменить визовый режим с 35 странами, в список попал и Казахстан.

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