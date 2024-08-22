Шри-Ланка может отменить визы для казахстанцев

Власти Шри-Ланки объявили о намерении отменить визовый режим с 35 странами, в список попал и Казахстан, сообщает Zakon.kz.

О том, что кабмин страны обсуждает такое решение, написал Dailymirror. Как сообщил советник Министерства туризма Харин Фернандо, гражданам 35 стран будет разрешен безвизовый въезд в Шри-Ланку с 1 октября 2024 года.

В список стран вошли Казахстан, Россия, Германия, Нидерланды, Австралия, Индия, Китай, Япония, Канада, Испания и другие.

Отметим, что в Министерстве иностранных дел Казахстана, комментируя эту новость, сообщили, что от властей Шри-Ланки не было официального сообщения по этому поводу.

В 2023 году президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом Шри-Ланки Ранилом Викрамасингхе обратил внимание на важность облегчения условий визового режима и установления прямого регулярного авиасообщения между странами.

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