Шри-Ланка может отменить визы для казахстанцев
О том, что кабмин страны обсуждает такое решение, написал Dailymirror. Как сообщил советник Министерства туризма Харин Фернандо, гражданам 35 стран будет разрешен безвизовый въезд в Шри-Ланку с 1 октября 2024 года.
В список стран вошли Казахстан, Россия, Германия, Нидерланды, Австралия, Индия, Китай, Япония, Канада, Испания и другие.
Отметим, что в Министерстве иностранных дел Казахстана, комментируя эту новость, сообщили, что от властей Шри-Ланки не было официального сообщения по этому поводу.
В 2023 году президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом Шри-Ланки Ранилом Викрамасингхе обратил внимание на важность облегчения условий визового режима и установления прямого регулярного авиасообщения между странами.
Об особенностях отдыха на Шри-Ланке можно почитать здесь.