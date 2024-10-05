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Акция протеста в Британии закончились задержанием активистов

Акции протеста в Британии закончились задержанием активистов, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 23:24 Фото: X(Twitter)/@metpoliceuk
Пресс-служба Скотленд-Ярда заявила о том, что во время акции в поддержку Палестины, проходящей в центре Лондона, были задержаны 17 человек, сообщает Zakon.kz.

В социальной сети X (ранее Twitter) стражи порядка написали, что троих задержали за нападение на работника аварийной службы, двух – за поддержку запрещенной организации (к которым относится ливанское шиитское движение "Хесболлах"), девятерых – за нарушение общественного порядка (четырех из них – с отягчающими обстоятельствами на расовой почве), один из задержанных.

Отметим, что митинг организовали в связи с предстоящей годовщиной нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Активисты выступали за прекращение боевых действий на территории сектора Газа и Ливана. Митингующие обвинили руководство Израиля в геноциде.

Отметим, что в данный момент митинг подошел к концу.

Ранее сообщалось, что известную шведскую экоактивистку Грету Тунберг задержали в Брюсселе во время акции протеста против субсидирования секторов экономики, опирающихся на ископаемое топливо.

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