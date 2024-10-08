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Крупный французский горнолыжный курорт закроется из-за изменения климата

Крупный французский горнолыжный курорт закроется из-за сокращения снежного сезона, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 07:40 Фото: pexels
Крупный французский горнолыжный курорт в Альпах объявил о закрытии из-за нехватки средств для превращения его в круглогодичное направление. Все из-за сокращения сезона по причине глобального потепления и сокращения снегопадов, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, местные жители и предприятия оказались "в беде" после того, как городской совет заявил, что не может позволить себе поддерживать или развивать курорт Альп-дю-Гран-Серр.

Местные советники проголосовали за то, чтобы не открывать горнолыжный курорт в Изере этой зимой.

Этот шаг приведет к потере 200 рабочих мест и ударит по предприятиям в соседней деревне Ла-Морте, экономика которой и население в 150 человек зависят от зимних видов спорта.

Нехватка снега в последние два года привела к тому, что склоны открывались позже и были вынуждены закрываться в течение сезона, что удерживало лыжников. Убыточный Альп-дю-Гран-Серр также страдал от стареющей инфраструктуры и отсутствия инвестиций за последние 40 лет.

Ранее появилась информация, что ученые прогнозируют сильное изменение климата к концу века.

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