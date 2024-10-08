Крупный французский горнолыжный курорт закроется из-за изменения климата
По информации The Guardian, местные жители и предприятия оказались "в беде" после того, как городской совет заявил, что не может позволить себе поддерживать или развивать курорт Альп-дю-Гран-Серр.
Местные советники проголосовали за то, чтобы не открывать горнолыжный курорт в Изере этой зимой.
Этот шаг приведет к потере 200 рабочих мест и ударит по предприятиям в соседней деревне Ла-Морте, экономика которой и население в 150 человек зависят от зимних видов спорта.
Нехватка снега в последние два года привела к тому, что склоны открывались позже и были вынуждены закрываться в течение сезона, что удерживало лыжников. Убыточный Альп-дю-Гран-Серр также страдал от стареющей инфраструктуры и отсутствия инвестиций за последние 40 лет.
Ранее появилась информация, что ученые прогнозируют сильное изменение климата к концу века.