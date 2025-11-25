Когда откроется курорт "Шымбулак"

Горнолыжный курорт "Шымбулак" сообщил о проведении технического открытия сезона, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет пресс-служба комплекса, работы стартуют 26 ноября.

В этот день для посетителей будут открыты трассы на Левом Талгаре, а также зоны для новичков: "Белый Мишка", "Змейка" и "Ак Барсик".

"В период с 26 ноября по 6 декабря скипассы будут продаваться по ценам Low Season, а для начинающих будет доступен тариф "Новичок" – всего 8 000 тенге за весь день, который позволяет весь день кататься на трассах для начинающих", – говорится в сообщении.

В администрации курорта уточнили, что тариф ориентирован на тех, кто делает первые шаги в зимних видах спорта или хочет комфортно войти в новый сезон.

Также сообщается, что основная зона проката и сезонные локеры перенесены на базовую станцию Медеу, а на станции "Шымбулак" доступны ячейки краткосрочного хранения.

В комплексе отметили, что готовы принять первых гостей и продолжают подготовку к полному открытию сезона.

Ранее в горах Алматы 4 ноября 2025 года пошел снегопад. Любителям гор показали сказочные кадры. Соответствующий ролик опубликовали в Instagram горного курорта "Шымбулак".