Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В России чемпиона мира по армрестлингу обвинили в домогательствах к девочкам

Домагательства, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 03:33 Фото: ВКонтакте/Константин Рабинович
19-кратного чемпиона мира по армрестлингу Константина Рабиновича обвинили в сексуальных домогательствах к девочкам, сообщает Zakon.kz.

В уголовном деле шесть заявлений от пострадавших жительниц Подмосковья. Возраст заявительниц от девяти до 14 лет. Они утверждают, что 35-летний тренер в течение пяти лет домогался подопечных своей секции. Об этом стало известно 10 октября из Telegram-канала ГСУ СК России по Московской области.

"С декабря 2019 по сентябрь 2024 года подозреваемый, являясь тренером секции "Армрестлинг" совершал развратные действия без применения насилия в отношении шести своих подопечных", – говорится в сообщении.

Указывается, что с одной из девочек он вступал в интимные отношения. О тренере известно, что он родился с диагнозом "спинномозговая грыжа". Мужчина был прикован к инвалидному креслу, но смог победить недуг и стать профессиональным атлетом.

Сейчас ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Домогательства, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 03:33

Фото: ВКонтакте/Константин Рабинович

А в США уже 120 человек заявляют о сексуальных домогательствах со стороны американского рэпера P. Diddy.

Читайте также

американского журналиста арестовали в Израиле
Американского журналиста арестовали в Израиле за разглашение информации об ударе Ирана
в Чехии запретили хоронить людей в гробах
Власти Чехии запретили хоронить людей в гробах, чем вызвали протесты
Бразильца обвинили в сексуальном насилии над собственной семьей
В Бразилии мужчина 20 лет держал в сексуальном плену жену, дочерей и тещу
Алия Абди
Россия 2024 год Сексуальные домогательства Подростки Спортсмены Инвалидность
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Морозы и метели накроют Казахстан: в Астане и 13 областях объявлены штормовые предупреждения
7 пород собак, которые будут с хозяином до конца
Семь пород собак, которых стоит выбрать за верность
Талгар, убийство, подросток
Убийство подростка в Талгаре: депутат раскритиковал действия местных полицейских
Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения
Это самый приемлемый возраст: в Минобороны о повышении возраста призыва в армию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: