Музыкант обвинил Уилла Смита в сексуальных домогательствах

Американский виолончелист Брайан Кинг Джозеф обвинил голливудского актера и музыканта Уилла Смита в сексуальных домогательствах, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет телеканал Fox News.

По данным издания, музыкант подал иск в суд Лос-Анджелеса. В заявлении утверждается, что инцидент произошел в 2025 году в Лас-Вегасе, когда Смит якобы нанял виолончелиста для участия в своем музыкальном туре.

Джозеф утверждает, что в период его отсутствия неизвестный проник в гостиничный номер, предоставленный работодателем, и оставил записку с текстом: "Брайан, я вернусь не позже 5:30, только мы вдвоем", сопроводив сообщение рисунком сердца и подписью "Стоун Ф.".

По словам музыканта, после того как он сообщил о случившемся работодателю, его уволили. Теперь виолончелист требует компенсации морального, финансового и репутационного ущерба.

Сам Уилл Смит на момент публикации не прокомментировал выдвинутые в его адрес обвинения.

Ранее сообщалось, что дочь актера из фильма "Люди в черном" Томми Ли Джонса найдена мертвой.

