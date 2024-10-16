Жители Китая массово отправляют своих питомцев на работу
Издание CNN поясняет, что кафе для домашних животных – это крупный бизнес в Китае. Посетители могут взаимодействовать с животными, которые бродят по заведению, что позволяет владельцам помещения зарабатывать на этом.
Клиенты, посещающие китайские кафе для кошек и собак, обычно платят за вход от 30 до 60 юаней (от 2-4 тыс. тенге) с человека, или заказывают что-то из еды.
Гражданка Китая Джейн Сюэ отправила свою собаку, 2-летнего самоеда по кличке ОК, на работу в середине сентября. Ее питомец трудится в собачьем кафе в Фучжоу, на юго-востоке Китая.
Фото: CNN / Джейн Сюэ
Сюэ хотела, чтобы ее собака "почувствовала другую жизнь", поскольку она и ее партнер обычно уезжают на выходные.
Девушка говорит, что работа ОК в кафе позволяет их семье экономить деньги. Если они оставляют собаку дома, им приходится включать кондиционер на весь день, что обходится дорого.
Идея Сюэ может показаться нетрадиционной, но это растущая тенденция в Китае. Она называется "чжэнмаотяоцянь", что переводится как "заработать денег на перекус".
Эта фраза подразумевает, что эти питомцы работают, как полноценные члены семьи в кошачьих и собачьих кафе, а затем возвращаются домой к своим семьям.
Ранее появилась информация, что Китай впервые за 24 года отправил в США гигантских панд.