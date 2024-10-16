Жители Китая массово отправляют своих питомцев на работу

Домашние животные в Китае зарабатывают "деньги на перекус" в кафе, поскольку хозяева отправляют их на работу, сообщает Zakon.kz.

Издание CNN поясняет, что кафе для домашних животных – это крупный бизнес в Китае. Посетители могут взаимодействовать с животными, которые бродят по заведению, что позволяет владельцам помещения зарабатывать на этом.

Клиенты, посещающие китайские кафе для кошек и собак, обычно платят за вход от 30 до 60 юаней (от 2-4 тыс. тенге) с человека, или заказывают что-то из еды.

Гражданка Китая Джейн Сюэ отправила свою собаку, 2-летнего самоеда по кличке ОК, на работу в середине сентября. Ее питомец трудится в собачьем кафе в Фучжоу, на юго-востоке Китая.

Фото: CNN / Джейн Сюэ

Сюэ хотела, чтобы ее собака "почувствовала другую жизнь", поскольку она и ее партнер обычно уезжают на выходные.

Девушка говорит, что работа ОК в кафе позволяет их семье экономить деньги. Если они оставляют собаку дома, им приходится включать кондиционер на весь день, что обходится дорого.

Идея Сюэ может показаться нетрадиционной, но это растущая тенденция в Китае. Она называется "чжэнмаотяоцянь", что переводится как "заработать денег на перекус".

Эта фраза подразумевает, что эти питомцы работают, как полноценные члены семьи в кошачьих и собачьих кафе, а затем возвращаются домой к своим семьям.

Ранее появилась информация, что Китай впервые за 24 года отправил в США гигантских панд.

