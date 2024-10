Взрыв бензовоза привел к массовым жертвам в Нигерии

По информации телеканала CNN, еще 50 человек серьезно пострадали.

Как уточняется, взрыв произошел поздно вечером во 15 октября в штате Джигава.

#Nigeria #explosion

🇳🇬 At least 94 die in fuel tanker explosion in Nigeria, CNN reports

At least 94 people were killed in northern Nigeria when a crashed tanker exploded near locals who had gathered to retrieve fuel, said police. pic.twitter.com/V75mR2SPby pic.twitter.com/LsKwuv6nRe