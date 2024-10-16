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Взрыв бензовоза привел к массовым жертвам в Нигерии

взрыв бензовоза в Нигерии, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 18:49 Фото: скриншот видео
94 человека погибли во время взрыва бензовоза на севере Нигерии, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала CNN, еще 50 человек серьезно пострадали.

"По меньшей мере 94 человека погибли на севере Нигерии, когда потерпевший аварию бензовоз взорвался рядом с местными жителями, которые собрались за топливом", – говорится в сообщении.

Как уточняется, взрыв произошел поздно вечером во 15 октября в штате Джигава.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв в центре Грозного унес жизни четырех человек.

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