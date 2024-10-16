Взрыв бензовоза привел к массовым жертвам в Нигерии
Фото: скриншот видео
94 человека погибли во время взрыва бензовоза на севере Нигерии, сообщает Zakon.kz.
По информации телеканала CNN, еще 50 человек серьезно пострадали.
"По меньшей мере 94 человека погибли на севере Нигерии, когда потерпевший аварию бензовоз взорвался рядом с местными жителями, которые собрались за топливом", – говорится в сообщении.
Как уточняется, взрыв произошел поздно вечером во 15 октября в штате Джигава.
#Nigeria #explosion— Mahmood Khan (@Mahmood88239370) October 16, 2024
🇳🇬 At least 94 die in fuel tanker explosion in Nigeria, CNN reports
At least 94 people were killed in northern Nigeria when a crashed tanker exploded near locals who had gathered to retrieve fuel, said police. pic.twitter.com/V75mR2SPby pic.twitter.com/LsKwuv6nRe
Ранее сообщалось, что мощный взрыв в центре Грозного унес жизни четырех человек.
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