Чемодан с песком вызвал переполох на рождественской ярмарке в Кельне
Фото: pixabay
В Кельне 14 декабря из-за неизвестного чемодана оцепили территорию рождественской ярмарки, а всех посетителей эвакуировали, сообщает Zakon.kz.
По информации Bild, полиция мгновенно очистила площадь, отданную под торговлю праздничными товарами на Рудольфплац. Журналисты напоминают, что "Деревня Святого Николая" – одна из самых известных рождественских ярмарок в городе.
"По тревоге прибыли обезвреживатели из Государственного управления криминальной полиции. Около полуночи было дано разрешение на вскрытие чемодана. В нем оказались килограммы песка, упакованного в мешки. Взрывчатые вещества не обнаружены", – говорится в материале издания.
Ярмарку должны были закрыть в 22:00, но из-за сложившейся ситуации сделали это на десять минут раньше.
Сейчас владельца чемодана пытается установить полиция. Правоохранители предполагают два возможных сценария. Либо кто-то хотел устроить крупную полицейскую операцию, либо чемодан принадлежал кому-то из наркоторговцев или пьяниц.
Ранее в метро Берлина предложили запустить вагоны только для женщин. Это связано с ростом сексуализированного насилия.
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