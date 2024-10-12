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Мощный взрыв в центре Грозного унес жизни четырех человек

Пустая палата, больница, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 19:34 Фото: akorda.kz
12 октября в результате взрыва на автозаправочной станции в центре Грозного (столица Чеченской Республики, РФ) погибли четыре человека, среди которых двое детей, сообщает Zakon.kz.

Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС. После взрыва возник пожар, который удалось ликвидировать. В данный момент ведутся работы по проливке и разбору конструкций.

На месте происшествия задействованы семь единиц пожарной техники и 35 сотрудников МЧС. Также работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства произошедшего.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав республики, в результате ЧП пять человек пострадали. 

Ранее сообщалось, что в Ахматовском районе Грозного прогремел сильный взрыв. Он случился у здания колледжа в результате пожара, вспыхнувшего на автозаправке на проспекте Мохаммеда Али. Там взорвалась цистерна с топливом. От ударной волны ее отбросило на несколько метров.

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