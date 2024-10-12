Мощный взрыв в центре Грозного унес жизни четырех человек
Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС. После взрыва возник пожар, который удалось ликвидировать. В данный момент ведутся работы по проливке и разбору конструкций.
На месте происшествия задействованы семь единиц пожарной техники и 35 сотрудников МЧС. Также работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства произошедшего.
Как пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав республики, в результате ЧП пять человек пострадали.
Ранее сообщалось, что в Ахматовском районе Грозного прогремел сильный взрыв. Он случился у здания колледжа в результате пожара, вспыхнувшего на автозаправке на проспекте Мохаммеда Али. Там взорвалась цистерна с топливом. От ударной волны ее отбросило на несколько метров.