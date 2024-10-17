Апельсиновый сок подорожал в США из-за урагана "Милтон"

Мировые цены на апельсиновый сок превысили исторический максимум на фоне последствий урагана "Милтон", сообщает Zakon.kz.

В ходе торгов 15 октября на бирже ICE Futures U.S. стоимость фьючерсов на поставки замороженного апельсинового сока обновили исторический максимум. Цена достигла отметки в 5,1 доллара за фунт. Это 11,24 доллара за кг, говорится на сайте компании.

Одной из основных причин роста называют последствия урагана "Милтон", который обрушился на восточное побережье США в октябре. После этого производители сократили объемы производства.

Консультант отрасли Джуди Гейнс сообщила, что более трех млн ящиков апельсинов, возможно, были потеряны из-за шторма. Это значит, что следующий урожай во Флориде станет самым худшим за последние 100 лет.

10 октября стало известно, что ураган "Милтон" осушил залив западного побережья Флориды.