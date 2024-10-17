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Апельсиновый сок подорожал в США из-за урагана "Милтон"

Ураган, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 07:50 Фото: pixabay
Мировые цены на апельсиновый сок превысили исторический максимум на фоне последствий урагана "Милтон", сообщает Zakon.kz.

В ходе торгов 15 октября на бирже ICE Futures U.S. стоимость фьючерсов на поставки замороженного апельсинового сока обновили исторический максимум. Цена достигла отметки в 5,1 доллара за фунт. Это 11,24 доллара за кг, говорится на сайте компании.

Одной из основных причин роста называют последствия урагана "Милтон", который обрушился на восточное побережье США в октябре. После этого производители сократили объемы производства.

Консультант отрасли Джуди Гейнс сообщила, что более трех млн ящиков апельсинов, возможно, были потеряны из-за шторма. Это значит, что следующий урожай во Флориде станет самым худшим за последние 100 лет.

10 октября стало известно, что ураган "Милтон" осушил залив западного побережья Флориды.

Алия Абди
США 2024 год Биржи Деньги Напитки Ураганы
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