Ураган "Милтон" осушил залив западного побережья Флориды

По информации газеты The New York Times, некоторые районы западного побережья Флориды столкнулись со стихией и подтоплениями.

Как отмечает издание, датчики зафиксировали, что уровень воды у залива колебался по мере приближения урагана, а затем резко упал, когда эпицентр шторма переместился на юг. Предполагается, что эффект под названием "штормовой нагон" не продлится долго и вода хлынет обратно. Это также может привести к разрушительным последствиям.

Ураган "Милтон" достиг побережья штата Флорида вечером 9 октября. Уточнялось, что из-за его продвижения по суше 1,5 млн человек остались без электричества. Тогда же сообщалось, что около 14 млн человек находятся в зоне риска.

🇺🇸❗️ WOW: Hurricane Milton has quickly drained the water from Tampa Bay, Florida, leaving the area fully dry.#Milton #HurricanMilton pic.twitter.com/i1eDlV5fgJ