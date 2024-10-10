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Ураган "Милтон" осушил залив западного побережья Флориды

ураган в США, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 19:51 Фото: скриншот видео
Ураган "Милтон", который накануне настиг американский штат Флорида, осушил залив Тампа, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты The New York Times, некоторые районы западного побережья Флориды столкнулись со стихией и подтоплениями.

Как отмечает издание, датчики зафиксировали, что уровень воды у залива колебался по мере приближения урагана, а затем резко упал, когда эпицентр шторма переместился на юг. Предполагается, что эффект под названием "штормовой нагон" не продлится долго и вода хлынет обратно. Это также может привести к разрушительным последствиям.

Ураган "Милтон" достиг побережья штата Флорида вечером 9 октября. Уточнялось, что из-за его продвижения по суше 1,5 млн человек остались без электричества. Тогда же сообщалось, что около 14 млн человек находятся в зоне риска.

Ранее аналитики заявили, что на стоимость нефти влияют два фактора – ураган "Милтон" и неутихающий конфликт на Ближнем Востоке.

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