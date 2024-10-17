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Тысячами убивают собак в Марокко из-за заявки на проведение ЧМ по футболу

Собак массово убивают в Марокко, истребление грозит трем миллионам, ЧМ по футболу 2030, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 17:20 Фото: рixabay
Группы по защите животных заявляют, что на потенциальных объектах проведения чемпионата мира по футболу по всему Марокко убивают тысячи бродячих собак, сообщает Zakon.kz.

Зоозащитники уверены, что три миллиона собак – под угрозой уничтожения из-за того, что Марокко стала частью заявки на проведение мирового турнира 2030 года наряду с Испанией и Португалией, пишет Mirror.

Международная коалиция по защите животных, которая начала кампанию по защите так называемой "отвратительной тайны Марокко", заявила, что собак травят стрихнином, который вводят им непосредственно в организм или скармливают им вручную через отравленную приманку.

Также активисты заявляют, что вооруженные люди круглосуточно патрулируют с винтовками и пистолетами. Животных часто ранят и оставляют истекать кровью, пока те бьются в агонии. Собак также выслеживают и ловят с помощью зажимных устройств, бросают в кузова грузовиков, а затем отвозят в учреждения, где их убивают.

Международная коалиция предупредила, что с тех пор, как ФИФА сделала свое заявление в 2023 году (по тому, какие страны примут ЧМ по футболу), количество варварских убийств собак резко возросло.

Активисты теперь опасаются, что если Конгресс ФИФА ратифицирует решение 11 декабря 2024 года, Марокко воспользуется этим как зеленым светом для реализации очевидного плана по убийству трех миллионов собак. В дополнение к играм в Марокко, Португалии и Испании, ФИФА заявила, что также состоятся три матча в Уругвае, Аргентине и Парагвае – в ознаменование 100-й годовщины первого чемпионата мира, который состоялся в Монтевидео.

"Дети, которые становятся свидетелями убийств, травмируются. Призывы и протесты все большего числа марокканцев игнорируются. ФИФА были представлены доказательства того, что происходит, но она отказалась действовать. Убийства были сосредоточены вокруг предполагаемых мест проведения турниров и достигают пика перед визитами ФИФА на места", – заявил председатель Международной коалиции по защите животных Лес Уорд.

По его мнению, Марокко следует отстранить от участия в качестве соорганизатора турнира, пока не стало слишком поздно для животных.

В октябре 2023 года сообщалось, что ЧМ-2030 по футболу состоится на территории шести стран.

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