ЧМ-2030 по футболу состоится на территории шести стран

Футбольный мундиаль 2030 года пройдет на территории трех континентов, а это шесть государств – Испания, Аргентина, Португалия, Уругвай, Парагвай и Марокко, сообщает Zakon.kz.

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Накануне прошло заседание совета FIFA (Международная федерация футбола), в ходе которого было принято решение, что матчи будущего турнира примут все шесть стран, которые предварительно подали заявку на проведение мундиаля.







Фото: Instagram/fifaworldcup

Три игры предварительного этапа состоятся в Южной Америке. Матч-открытие ЧМ-2030 пройдет в Уругвае, где сыграет местная сборная. Эти правила коснутся и двух команд, Аргентины и Парагвая, которые свои первые поединки в подгруппах проведут на родных аренах.







Фото: Instagram/fifaworldcup

Другие матчи ЧМ-2030 будут разбросаны на футбольные поля Испании, Португалии и Марокко.



Стоит отметить, что в 2030 году исполнится ровно 100 лет с того момента, как в Уругвае был проведен дебютный чемпионат мира в истории футбола.





Фото: Instagram/fifaworldcup

Тогда турнир прошел в столице Уругвая – Монтевидео, с 13 по 30 июля 1930 года, где в сложных экономических условиях был построен стадион "Сентенарио" на 90 тыс. зрителей. Участвовало всего 13 сборных, многие команды не смогли прибыть из-за далекого расстояния. В финале мундиаля-1930 хозяева обыграли Аргентину со счетом 4:2 и стали первыми обладателями Кубка мира.

Ныне действующими чемпионами мира является аргентинская дружина, которая в финале ЧМ-2022 переиграла французов.