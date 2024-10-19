В Токио мужчина забросал коктейлями Молотова штаб-квартиру правящей партии

49-летний мужчина бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в здание штаб-квартиры Либерально-демократической партии Японии, а затем врезался на своей машине в ограждение, сообщает Zakon.kz.

По данным портала AP, инцидент случился 19 октября, изначально японец подъехал к зданию на микроавтобусе, а затем бросил в него пять или шесть коктейлей Молотова. При этом никто не пострадал, но одна из бутылок попала в полицейскую машину.

После этого злоумышленник попытался протаранить ограждение резиденции премьер-министра страны и бросил предмет, похожий на дымовую шашку. Полиция задержала нападавшего и сейчас выясняет его мотивы.

Нападение на штаб-квартиру правящей партии произошло за восемь дней до парламентских выборов, назначенных на 27 октября. Выборы пройдут досрочно на фоне коррупционных скандалов в Либерально-демократической партии и смены ее лидера.

Ранее сообщалось, что в Китае мужчина напал на посетителей супермаркета. Инцидент произошел в Шанхае 1 октября 2024 года. Преступник был вооружен ножом. По предварительным данным, три человека погибли, 15 получили ранения.