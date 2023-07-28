Госпереворот в Нигере: мятежники подожгли штаб-квартиру правящей партии

В столице Нигера городе Ниамее военные мятежники разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей партии, сообщает Zakon.kz.

По информации местного издания Niger Actu, нападение началось во то время, когда партийные функционеры проводили совещание по ситуации в стране после госпереворота.

Демонстранты, поддерживающие мятежников, взяли здание штурмом. Активисты партии спаслись бегством, некоторые из них получили травмы в ДТП. Здание было разграблено и подожжено, для его тушения потребовалось вмешательство пожарных.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 июля в прессе появилась информация о свержении президента южноафриканского Нигера Мохамеда Базума. В стране, по заявлению военных, ввели комендантский час.

Генсек ООН призвал удерживающих президента Нигера освободить его без предусловий.