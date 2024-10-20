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Главный зоопарк в столице Северной Македонии закрыли после обнаружения птичьего гриппа

Главный зоопарк в столице Северной Македонии закрыли после обнаружения птичьего гриппа, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 06:44 Фото: pixabay
Главный зоопарк в столице Северной Македонии Скопье закрыли 19 октября после того, как власти подтвердили наличие высокопатогенного штамма птичьего гриппа, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, грипп был обнаружен у гуся, погибшего в пруду. Власти немедленно уничтожили десятки уток, гусей, кур и одну галку, обитавших в том же пруду.

Зоопарк будет закрыт как минимум на три недели. В течение этого периода власти проведут дезинфекцию помещения, осмотрят других животных и применят другие меры биобезопасности, направленные на предотвращение распространения заболевания.

Последние случаи птичьего гриппа в Северной Македонии, все среди диких птиц, были выявлены в 2022 году.

Вирус может нанести большой ущерб птицеводческой отрасли и привести к ограничениям на импорт и экспорт живой птицы и птицеводческой продукции.

Ранее китайские вирусологи выяснили причину гибели 9 обезьян в зоопарке Гонконга.

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