Вспышка птичьего гриппа унесла жизни десятков тигров в зоопарках Вьетнама
Фото: pixabay
Вспышка птичьего гриппа унесла жизни десятков тигров в зоопарках Вьетнама. Вирус H5N1 убил 47 тигров, трех львов и пантеру в сафари-парке My Quynh и зоопарке Vuon Xoai, сообщает Zakon.kz.
По информации The Guardian, смерти произошли в августе и сентябре в частном сафари-парке My Quynh в провинции Лонг Ан и зоопарке Vuon Xoai в Донгнай, недалеко от столицы Хошимина.
По данным Национального центра диагностики здоровья животных, животные погибли "из-за вируса H5N1 типа A".
Представители зоопарков отказались от комментариев, когда с ними связались журналисты.
В отчете VNA говорится, что ни у одного из сотрудников зоопарка, находившихся в тесном контакте с животными, не наблюдалось респираторных симптомов.
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