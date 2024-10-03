Вспышка птичьего гриппа унесла жизни десятков тигров в зоопарках Вьетнама. Вирус H5N1 убил 47 тигров, трех львов и пантеру в сафари-парке My Quynh и зоопарке Vuon Xoai, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, смерти произошли в августе и сентябре в частном сафари-парке My Quynh в провинции Лонг Ан и зоопарке Vuon Xoai в Донгнай, недалеко от столицы Хошимина.

По данным Национального центра диагностики здоровья животных, животные погибли "из-за вируса H5N1 типа A".

Представители зоопарков отказались от комментариев, когда с ними связались журналисты.

В отчете VNA говорится, что ни у одного из сотрудников зоопарка, находившихся в тесном контакте с животными, не наблюдалось респираторных симптомов.

Ранее сообщалось, что олени заполонили шотландскую деревню и начали устанавливать свои правила.

