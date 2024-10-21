Европейские эксперты уверены, что биткоин лопнет в ближайшее время

Директор и советник по развитию рыночной инфраструктуры и платежей Европейского центрального банка (ЕЦБ) Ульрих Биндзайль и Юрген Шааф заявили о том, что биткоин стал причиной раскола и обнищания общества, сообщает Zakon.kz.

Эксперты рассказали Social Science Research Network, что криптовалюта является спекулятивным пузырем, который лопнет в ближайшее время. Они уверены, то подобная ситуация приведет к значительным социальным издержкам.

Как отметили специалисты ЕЦБ, при росте курса выгоду получают только первые держатели биткоина. Это происходит за счет тех, кто приобрел криптовалюту позднее или не владеет ей.

Также оба эксперта призвали тех, кто не инвестировал в биткоин, выступить против него, а также требовать принятия законов, которые приведут к его полному исчезновению.

Ранее сообщалось, сколько стоили популярные криптовалюты 19 октября.