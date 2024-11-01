Почему Европейский банк реконструкции и развития инвестирует в Казахстан

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в ближайшие годы инвестирует в экономику Казахстана два миллиарда евро в рамках осуществления программы «зеленого» перехода, сообщает Zakon.kz.

В этом году ЕБРР для реализации 22 проектов выделит 650 млн долларов инвестиций, заявила президент банка Одиль Рено-Бассо в ходе встречи с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в рамках 36-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов.

Госпожа Рено-Бассо отметила, что банк внимательно изучает инвестиционные проекты Казахстана, и заявила о заинтересованности в дальнейшей поддержке инфраструктурного развития.

Какие же моменты в развитии Казахстана руководство ЕБРР считают наиболее важными? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо заглянуть в "Страновую стратегию ЕБРР по Казахстану с 2022 по 2027 год", принятую советом директоров банка два года назад.

Вот какую оценку дает банк развитию РК на современном этапе. Говоря о том, что Казахстан прочно вошел в группу стран со средним уровнем дохода, аналитики отмечают, что в будущем страна столкнется с серьезными проблемами, связанными с безопасным переходом к модели устойчивого роста.

Из этих проблем особо выделяется необходимость интеграции населения, проживающего на огромных расстояниях и "равные условия" для МСБ.

"Пробелы перехода остаются особенно острыми в зеленом пространстве, где уголь по-прежнему доминирует в производстве электроэнергии в стране и низка эффективность использования ресурсов в сфере водных ресурсов, энергетики и управления отходами, а также в сильных отличиях между регионами страны в отношении наличия природных ресурсов, почвы и климатических условий". Европейский банк реконструкции и развития

За последние два года страна испытала повышенную уязвимость в результате падения цен на нефть, пандемии COVID-19 и, совсем недавно, военного конфликта в Украине. Все это повлекло сбои в цепочке поставок, однако за счет широкого использования мер поддержки правительству РК удалось смягчить негативное влияние этих факторов на экономику и население, отмечается в документе.

Фото: ebrd.com

Если говорить более конкретно, то специалисты ЕБРР намерены помочь Казахстану в решении главных задач. Перечислим некоторые, на наш взгляд, ключевые проблемы:

низкая цифровизация бизнеса (118-е место из 131 страны в Глобальном инновационном индексе),

слаборазвитая основа для стартапов и венчурного капитала,

нехватка квалифицированной рабочей силы,

низкий уровень конкурентоспособности и потребности в экспертных знаниях в недобывающих отраслях,

"узкие места" в области транспорта и логистики, высокие торговые издержки,

низкая ликвидность на вторичных рынках акций и неразвитый рынок корпоративных облигаций,

высокие барьеры для участия международных инвесторов на рынках капитала,

недостаточное комплексное планирование "зеленого развития" муниципальных образований,

устаревшая система управления отходами и ограниченные возможности по переработке и т.д.

Что же реально может сделать банк в этих и других направлениях? Очень многое. Например, предполагаются такие меры:

поддержка инноваций посредством принятия на себя рисков, связанных с акциями/квазиакциями,

помощь в развитии рынков капитала,

финансирование и консультирование по проектам в области ВИЭ,

финансовая поддержка и институциональные ноу-хау для повышения

ресурсоэффективности и устойчивости к изменению климата,

поддержка женщин в бизнесе через специальные финансовые продукты и наставничество,

предоставление финансирования строительства дорог и муниципальной инфраструктуры,

финансирование в улучшении складирования и "услуги последней мили" и т.д.

Это только малая часть возможных направлений инвестирования и сотрудничества. Всего же, как отметила на встрече с президентом РК глава ЕБРР Одиль Рено-Бассобыли обсуждены перспективы реализации ряда совместных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, включая малый и средний бизнес, финансы, жилищно-коммунальную сферу, энергетику, медицину, сельское хозяйство, транспортную инфраструктуру и информационные технологии.

Ранее президент РК сообщил, что то в 2023 году Казахстан привлек впечатляющую сумму в виде прямых иностранных инвестиций – 23 млрд долларов. А также, согласно Международному институту развития менеджмента, в этом году республика вошла в 35 наиболее конкурентных стран мира.