Взрыв бензовоза в Уганде привел к трагедии

Согласно данным издания VOA, на дороге, соединяющей Кампалу и город Гулу, бензовоз перевернулся и взорвался.

В социальных сетях распространяются видео трагедии. На кадрах видно, как бензовоз лежит на боку, а местные жители бросаются к нему с канистрами, чтобы слить топливо.

Kitalo! The moment before the fuel truck burst into flames and when it caught fire, leaving many pipo dead! happened at 3:00PM today, October 22, 2024, when a fuel tanker overturned and caught fire at Kigogwa Town Bombo road in Kasangati, Wakiso

