Взрыв в городе Мьянмы повредил китайское консульство
Фото: pixabay
Консульство Китая во втором по величине городе страны Мьянмы, Мандалай, получило незначительные повреждения в результате взрыва специального устройства, сообщает Zakon.kz.
По информации U.S. News & World Report, консульство Китая в городе Мандалай получило незначительные повреждения в результате взрыва устройства.
Мьянма – многонациональное государство в Юго-Восточной Азии.
19 октября военные сообщили, что жертв происшествия нет.
В заявлении, направленном журналистам, они добавили, что черепица на крыше двухэтажного китайского консульства была повреждена взрывом.
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