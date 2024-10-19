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Взрыв в городе Мьянмы повредил китайское консульство

Небольшой взрыв в городе Мьянмы повредил китайское консульство, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 03:59 Фото: pixabay
Консульство Китая во втором по величине городе страны Мьянмы, Мандалай, получило незначительные повреждения в результате взрыва специального устройства, сообщает Zakon.kz.

По информации U.S. News & World Report, консульство Китая в городе Мандалай получило незначительные повреждения в результате взрыва устройства.

Мьянма – многонациональное государство в Юго-Восточной Азии.

19 октября военные сообщили, что жертв происшествия нет.

В заявлении, направленном журналистам, они добавили, что черепица на крыше двухэтажного китайского консульства была повреждена взрывом.

Силы безопасности разыскивают виновников террористического акта.

Ранее появилось сообщение, что в Германии мужчина напал с ножом на прохожих и ранил несколько человек.

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