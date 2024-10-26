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Бывший школьник из Австралии получил 1,2 млн долларов за то, что его избили одноклассники

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 06:23 Фото: pexels
В 2017 году учащемуся средней школы Фэрвейл на западе Сиднея (Австралия) было 14 лет, когда 16 октября другие ученики не позволили ему сесть в автобус, сообщает Zakon.kz.

Толпа из 12 человек отвела его в близлежащий парк и на протяжении продолжительного времени начала избиение копьями, ногами, кулаками. Подробности нападения были сняты на видео. Его полиция обнаружила в Instagram.

Пострадавший получил серьезные травмы уха, глаза и черепа, а также серьезную психологическую травму.

По информации CNN, суд установил, что средняя школа Фэрвейла не выполнила обязанность по обеспечению безопасности в случае 14-летнего мальчика, подвергшегося нападению в 2017 году. Ему была выплачена компенсация в размере 1,2 млн долларов (386 млн 403 тыс. тенге).

Ранее британская медсестра-убийца проиграла апелляцию о покушении на жизнь младенца.

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