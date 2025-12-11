Восемь школьников попали в больницу из-за жевательной резинки

Стали известны новые подробности возможного отравления восьми учеников средней школы №14 в Баку (Азербайджан) жевательной резинкой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет minval.az, пять учеников были доставлены в детскую клиническую больницу имени А. Гараева, еще трое – в детскую инфекционную больницу Наримановского района.

Всем детям оказали необходимую медпомощь: одному школьнику диагностировали инфекцию верхних дыхательных путей, остальным – острый гастрит. После обследования их отпустили на амбулаторное лечение.

В школе сообщили, что учащиеся почувствовали слабость и тошноту по неизвестной причине. Руководство учебного заведения сразу вызвало скорую помощь и уведомило соответствующие государственные структуры и родителей.

Предварительное расследование показало, что один из учеников купил жевательную резинку в магазине рядом со школой и угостил ею одноклассников. Предположительно, именно она могла вызвать недомогание. Компетентные органы начали проверку. Состояние школьников оценивается как удовлетворительное.

