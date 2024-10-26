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Король Великобритании начал отказываться от еды из-за рака

Карл, Великобритания, монархия, , фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 10:02 Фото: royal.uk
Король Великобритании Карл III начал отказываться от еды из-за борьбы с раком, сообщает Zakon.kz.

По данным портала RadarOnline, 78-летний король изменил свой рацион питания после новости о раке. Источник издания сообщил, что он на время отказался от обеда, вместо этого употребляя лишь половину авокадо.

"С некоторой неохотой он теперь ест что-то в обеденное время", – добавил источник. Отмечается, что король иногда и вовсе пропускал приемы пищи, чем вызывал серьезное беспокойство у своих родных.

В октябре 2024 года король Карл III заявил, что не станет препятствовать выходу Австралии из-под британской короны и ее возможному переходу к республиканской форме правления.

Напомним, 5 февраля 2024 года пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи обнаружили у Карла III рак во время обследования после операции в связи с увеличением предстательной железы. Король уже начал проходить регулярное лечение, но ему пришлось на время отказаться от публичных обязанностей.

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