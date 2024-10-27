В результате тропического шторма Трами на Филиппинах пострадали более 120 человек

Более 120 человек погибли и десятки пропали без вести в результате наводнений и оползней, обрушившихся на Филиппины в результате тропического шторма Трами, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, это самый смертоносный и разрушительный шторм на архипелаге Юго-Восточной Азии в этом году.

Фото: AP Photo/Аарон Фавила

Президент Филиппин Фердинанд Маркос заявил, что из-за того, что всего за 24 часа выпала двухмесячная норма осадков, средства борьбы с наводнениями оказались неэффективными.

Фото: AP Photo/Аарон Фавила

На пути урагана оказались более 4,2 млн человек, большинство из которых разместились в более чем 6400 временных убежищах в нескольких провинциях.

Ранее сообщалось, что четыре аэропорта Вьетнама закрыли на сутки из-за тропического шторма.

