Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В результате тропического шторма Трами на Филиппинах пострадали более 120 человек

В результате тропического шторма Трами на Филиппинах пострадали более 120 человек, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 03:59 Фото: AP Photo/Aaron Favila
Более 120 человек погибли и десятки пропали без вести в результате наводнений и оползней, обрушившихся на Филиппины в результате тропического шторма Трами, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, это самый смертоносный и разрушительный шторм на архипелаге Юго-Восточной Азии в этом году.

В результате тропического шторма Трами на Филиппинах пострадали более 120 человек, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 03:59

Фото: AP Photo/Аарон Фавила

Президент Филиппин Фердинанд Маркос заявил, что из-за того, что всего за 24 часа выпала двухмесячная норма осадков, средства борьбы с наводнениями оказались неэффективными.

В результате тропического шторма Трами на Филиппинах пострадали более 120 человек, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 03:59

Фото: AP Photo/Аарон Фавила

На пути урагана оказались более 4,2 млн человек, большинство из которых разместились в более чем 6400 временных убежищах в нескольких провинциях.

Ранее сообщалось, что четыре аэропорта Вьетнама закрыли на сутки из-за тропического шторма.

Читайте также

В Узбекистане с помощью беспилотников обнаружили затерянные города Шелкового пути
В Узбекистане с помощью беспилотников обнаружили затерянные города Шелкового пути
Десятки человек погибли после того, как автобус перевернулся в Мексике
Десятки человек погибли после того, как автобус перевернулся в Мексике
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
В Ирландии мужчина получил пожизненное за насилие над 70 несовершеннолетними в соцсетях
Аксинья Титова
Филиппины 2024 год Президенты Ураганы Штормовые предупреждения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Время новых проектов и испытаний: Что обещает Тамара Глоба каждому знаку зодиака в ноябре
Время испытаний: что обещает Тамара Глоба каждому знаку зодиака в ноябре
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов, зима, снег
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 28 по 30 октября
Луна, космос, астрономия,
Астрономы рассказали о человеческих поселениях на Луне
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: