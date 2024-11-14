Тропический шторм угрожает Центральной Америке
Фото: pixabay
Тропический шторм "Сара" приближается к Центральной Америке, вызывая в регионе катастрофические наводнения, ливни и оползни, сообщает Zakon.kz.
По информации CNN, Национальный центр по наблюдению за ураганами рекомендовал жителям восточной части Мексиканского залива следить за штормом, чтобы узнать, сможет ли он достичь США.
При этом в центре полагают, что шторм может не пережить своего путешествия по Центральной Америке и полуострову Юкатан в Мексике.
"Сара", которая сформировалась 14 ноября днем стала третьим получившим имя штормом в этом месяце благодаря теплой воде, вызванной изменением климата.
По предварительным прогнозам, шторм может подойти так близко к Гондурасу, что в эти выходные он несколько раз ненадолго выйдет на сушу.
Ранее сейсмологи предсказали США 30-метровое цунами и разрушительное землетрясение.
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