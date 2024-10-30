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Археологи очистили от копоти удивительные древнеегипетские декорации

Археологи отчистили от копоти удивительные древнеегипетские декорации, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 07:39 Фото: Shutterstock/FOTODOM
В храме Эсны, расположенном на западном берегу реки Нил почти в 50 километрах от Луксора, проводятся восстановительные работы, сообщает Zakon.kz.

Ими занимается Египетское министерство туризма и древностей при сотрудничестве с экспертами из Института Ближневосточных Исследований (IANES) Университета Тюбингена в Германии.

Археологи отчистили от копоти удивительные древнеегипетские декорации, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 07:39

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Восстановительные работы на археологическом объекте древнеегипетского храма выявили скрытые на протяжении долгого времени красочные детали в его декорациях.

Храм был построен и украшен в начале первого тысячелетия, когда Египет был под римским правлением, однако его фундамент датируется более древним периодом.

Археологи отчистили от копоти удивительные древнеегипетские декорации, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 07:39

Фото: Shutterstock/FOTODOM

К настоящему моменту сохранилась лишь часть храма, а именно большой вестибюль около входа в основное здание. Этот холл включает в себя замысловатую резьбу на стенах и потолке, а также сохранившиеся колонны, известные своим художественностью и деталями.

Археологи отчистили от копоти удивительные древнеегипетские декорации, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 07:39

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие века местные жители разводили костры в вестибюле храма, в результате чего некогда яркие декорации почернели из-за сажи. Тем не менее благодаря восстановительным работам, проводившимся на протяжении последних шести лет, экспертам удалось восстановить оригинальные цвета произведений искусства внутри храма и надписи, которые прежде не были задокументированы.

Ранее ученые обнаружили в Мексике тайный город майя возрастом 3000 лет.

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