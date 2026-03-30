Происшествия

Ребенок пропал в Актюбинской области: задействованы техника, вертолет и водолазы

поиск пропавших, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 20:49 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Мартукском районе Актюбинской области на реке Илек, расположенной в пяти километрах от села Сарыжар, проводятся поисково-спасательные работы по поиску 10-летнего ребенка, сообщает Zakon.kz.

Работы ведутся в круглосуточном режиме. Три водолаза обследовали уже 550 м акватории, погружаясь 23 раза.

"С применением пяти плавсредств проведено обследование участка реки протяженностью до 45 км от места происшествия до села Саржансай. Одновременно по обеим сторонам береговой линии ведутся пешие поисковые мероприятия. На текущий момент обследовано порядка 20-22 км прибрежной территории".Пресс-служба МЧС РК

В операции задействованы силы и средства подразделений МЧС, департамента полиции, местных исполнительных органов, а также волонтеры и местные жители.

Всего в поисково-спасательной операции задействованы порядка 90 человек, более 30 единиц техники, шесть беспилотных летательных аппаратов, семь плавсредств и вертолет АО "Казавиаспас" МЧС.

Ранее сообщалось, что в Кентау третью неделю ищут подростка.

Елена Беляева
